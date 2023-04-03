Хоккеисты «Сент-Луиса» не будут участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем с «Филадельфией»

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» отказались от участия в ЛГБТ-акции перед матчем с «Филадельфией Флайерз». Команда не будет надевать соответствующие джерси на предыгровую разминку.
«Мы верим в создание гостеприимной и инклюзивной среды, которая побуждает всех болельщиков участвовать в нашем великом виде спорта. Мы признаём наших друзей в разных сообществах и выступаем за инклюзивность в поддержку инициативы НХЛ «Хоккей для всех». Как организация, мы стремимся приветствовать и приветствовать всех людей как ценных членов семьи Блюз — независимо от того, как они себя идентифицируют или кого любят», — приводит слова президента и главного исполнительного директора по бизнес-операциям «блюзменов» Криса Циммермана The Athletic.
Матч между «Сент-Луисом» и «Филадельфией» состоится в ночь с 4 на 5 апреля и начнётся в 3:00 мск.
Отметим, что в «Сент-Луисе» играют трое россиян: Павел Бучневич, Никита Александров и Алексей Торопченко.
- 3 апреля 2023
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