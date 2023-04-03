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«Этого и следовало ожидать». Главный тренер «Вашингтона» — о 12 минутах штрафа Овечкина

«Этого и следовало ожидать». Главный тренер «Вашингтона» — о 12 минутах штрафа Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после поражения в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5) поделился мыслями о штрафе российского нападающего «столичных» Александра Овечкина. Капитан «столичных» суммарно был удалён на 12 минут в концовке встречи.

«Слушайте, наши ребята играли на эмоциях, но мы пропустили голы, к тому же есть вещи, которые мы могли бы и должны были улучшить в обороне. Мы забросили шайбы, и казалось, что всё наладилось, верно? Пропущенное нарушение, затем мы должны были отыграть в меньшинстве из-за штрафа Шири, и после тоже пропущенное нарушение — и разочарование немного растёт. Есть вещи, о которых я думаю, смотря на табло. Эти ситуации, как мне кажется, немного складываются, и ты чувствуешь себя разочарованным. Но, знаете, наверное, этого и следовало ожидать», — приводит слова Лавиолетта Russian Machine Never Breaks.

Посмотреть видео можно на You-Tube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

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