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Четыре очка Джейсона Робертсона помогли «Далласу» обыграть «Нэшвилл»

Четыре очка Джейсона Робертсона помогли «Далласу» обыграть «Нэшвилл»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:1.

Уже на пятой минуте матча счёт голам открыл Роопе Хинц. Ему ассистировал Джейсон Робертсон. Только на 33-й минуте Колин Миллер удвоил преимущество. А спустя четыре минуты Джо Павелски с передачи всё того же Робертсона укрепил преимущество хозяев.

На 49-й минуте и сам Робертсон забил свой гол. На 55-й минуте с передачи Робертсона забил Тайлер Сегин. За пять минут до конца Кэл Фут отыграл один гол.

Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов заработал коэффициент полезности «-1». Тот же показатель и россиянина из другой команды Егора Афанасьева. Российский нападающий гостей Яков Тренин заработал вовсе «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2023, вторник. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Хинц (Робертсон, Павелски) – 04:21 (5x5)   2:0 Миллер (Факса, Гленденинг) – 32:31 (5x5)   3:0 Павелски (Хейсканен, Робертсон) – 36:07 (5x4)   4:0 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 48:29 (5x4)   5:0 Сегин (Робертсон, Сутер) – 54:23 (5x5)   5:1 Фут – 55:10 (5x5)
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