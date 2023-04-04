Четыре очка Джейсона Робертсона помогли «Далласу» обыграть «Нэшвилл»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:1.
Уже на пятой минуте матча счёт голам открыл Роопе Хинц. Ему ассистировал Джейсон Робертсон. Только на 33-й минуте Колин Миллер удвоил преимущество. А спустя четыре минуты Джо Павелски с передачи всё того же Робертсона укрепил преимущество хозяев.
На 49-й минуте и сам Робертсон забил свой гол. На 55-й минуте с передачи Робертсона забил Тайлер Сегин. За пять минут до конца Кэл Фут отыграл один гол.
Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов заработал коэффициент полезности «-1». Тот же показатель и россиянина из другой команды Егора Афанасьева. Российский нападающий гостей Яков Тренин заработал вовсе «-2».
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