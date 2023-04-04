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Павел Дорофеев признан второй звездой матча с «Миннесотой»

Павел Дорофеев признан второй звездой матча с «Миннесотой»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой матча стал канадский форвард «Вегаса» Райлли Смит, записавший в свой актив победный буллит, а также результативный пас по ходу встречи.

Второй звездой признан российский форвард победителей Павел Дорофеев, отметившийся дублем и реализованным буллитом. Третья звезда — американский форвард «Уайлд» Мэтт Болди, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача.

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