Павел Дорофеев признан второй звездой матча с «Миннесотой»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой матча стал канадский форвард «Вегаса» Райлли Смит, записавший в свой актив победный буллит, а также результативный пас по ходу встречи.

Второй звездой признан российский форвард победителей Павел Дорофеев, отметившийся дублем и реализованным буллитом. Третья звезда — американский форвард «Уайлд» Мэтт Болди, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача.