Робертсон стал шестым игроком в этом сезоне НХЛ, набравшим 100 очков в регулярке

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:1.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, забросивший шайбу и сделавший ассистентский хет-трик. Набрав четыре (1+3) очка в этом матче, американский форвард достиг отметки в 100 результативных действий в этом сезоне НХЛ. Робертсон стал шестым игроком в этом сезоне НХЛ, набравшим 100 очков в регулярке.

Ранее данную отметку преодолели капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (146), его одноклубник Леон Драйзайтль (120), нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (106), форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (103) и нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук (102). В активе Робертсона 101 очко.