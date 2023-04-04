«Миннесота» и «Даллас» вышли в плей-офф НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:1. Параллельно прошёл матч в Сент-Поле между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.
Таким образом, «Миннесота» и «Даллас» обеспечили себе выход в плей-офф НХЛ нынешнего сезона. В активе «Уайлд» на данный момент 98 очков. Клуб занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Даллас», в свою очередь, возглавляет дивизион, набрав те же 98 очков и опережая «Миннесоту» лишь по дополнительным показателям.
В следующем туре «Миннесота» в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Даллас» примет «Филадельфию».
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