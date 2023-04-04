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Джо Павелски повторил достижение Патрика Кейна и Джо Маллена в НХЛ

Джо Павелски повторил достижение Патрика Кейна и Джо Маллена в НХЛ
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:1.

В составе «Далласа» заброшенной шайбой отметился нападающий Джо Павелски, для которого этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне НХЛ. 38-летний форвард в 11-й раз за карьеру достиг данной отметки в регулярке НХЛ, что является пятым результатом в истории лиги для хоккеистов, рождённых на территории США.

Первое место в этом рейтинге делят Кейт Ткачук и Майк Модано, проведшие по 13 сезонов в НХЛ с 25+ голами. Третье место делят Патрик Кейн, Джо Маллен и теперь Павелски (по 11 сезонов).

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