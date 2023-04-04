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38-летний Павелски повторил достижение Марло для ветеранов лиги пятилетней давности

38-летний Павелски повторил достижение Марло для ветеранов лиги пятилетней давности
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:1.

В составе «Далласа» заброшенной шайбой отметился нападающий Джо Павелски, для которого этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне НХЛ. 38-летний форвард стал первым игроком НХЛ за последние пять лет, кому удалось достичь отметки в 25+ голов в таком возрасте. Последним хоккеистом с подобным достижением в сезоне-2017/2018 стал Патрик Марло, который в возрасте 38 лет забросил 27 шайб за «Торонто Мэйпл Лифс».

В нынешнем сезоне на счету Павелски 72 (25+47) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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