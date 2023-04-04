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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Сможет ли СКА сравнять счёт в серии с ЦСКА?

Сможет ли СКА сравнять счёт в серии с ЦСКА?
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В Санкт-Петербурге завершился первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимал на своём льду ЦСКА. Победу в третьем овертайме со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу москвичей. Победу ЦСКА в овертайме принёс точный бросок Никиты Нестерова в начале третьего овертайма.

Уже сегодня, 4 апреля, состоится ответная игра между командами в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли СКА сравнять счёт в серии с ЦСКА?»

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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