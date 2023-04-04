Форвард «Вегаса»: был шокирован тем, что Дорофеев пропустил прошлый матч, он не растерялся

Форвард «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит прокомментировал игру 22-летнего нападающего Павла Дорофеева во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3 Б). Россиянин забросил две шайбы, спас матч для «золотых рыцарей» голом за 35 секунд до конца третьего периода и поразил ворота «дикарей» в серии буллитов.

«Я просто стараюсь продолжать «подкармливать» его шайбой, потому что кажется, что сейчас у него очень большой уровень уверенности в себе. Он продолжает забивать. Как его партнёр по звену ты просто должен продолжать снабжать его и давать возможности забрасывать. Я был шокирован тем, что он пропустил прошлый матч, но приятно видеть, что он вернулся в состав и не растерялся», — приводит слова Смита официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Дорофеев не играл в домашней встрече с «Миннесотой» (4:1) 2 апреля. Россиянин в текущем регулярке сыграл 13 встреч, в которых забросил семь шайб и отдал две результативные передачи.