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Вратарь «Аризоны» Просветов повторил антирекорд НХЛ по пропущенным голам для россиян

Вратарь «Аризоны» Просветов повторил антирекорд НХЛ по пропущенным голам для россиян
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Российский голкипер «Аризоны Койотс» Иван Просветов пропустил восемь голов в матче Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Хоккеист повторил антирекорд НХЛ для российских вратарей, сообщает Quant Hockey.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2023, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
8 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Эберле (Спронг, Шульц) – 04:54 (5x4)   2:0 Макканн (Бенирс) – 15:07 (4x5)   2:1 Круз (Маччелли, Мэки) – 24:44 (5x5)   3:1 Суси (Спронг, Данн) – 31:58 (5x5)   4:1 Макканн (Суси, Грубауэр) – 35:03 (5x5)   5:1 Борген (Веннберг, Гики) – 41:18 (5x5)   6:1 Бьёркстранд (Данн, Ларссон) – 51:01 (5x5)   7:1 Гики (Донато, Гурд) – 58:05 (5x4)   8:1 Донато (Танев, Шульц) – 59:33 (5x5)

Отмечается, что ранее только три отечественных голкипера пропускали по восемь шайб в одной встрече НХЛ. Это Николай Хабибулин (в 2010-м за «Эдмонтон Ойлерз» в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс»), Семён Варламов (в 2013-м за «Колорадо Эвеланш» в матче с «Эдмонтоном») и Сергей Бобровский (в 2018-м за «Коламбус Блю Джекетс» в матчах с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз»). В плей-офф восемь пропустил лишь Евгений Набоков (в 2002-м за «Сан-Хосе Шаркс» в матче с «Колорадо»).

Просветов провёл пять матчей в нынешнем регулярном чемпионате, в которых одержал три победы при 88,1% сейвов и коэффициенте надёжности 4,02.

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 8:1. Ворота гостей защищал российский голкипер Иван Просветов. Он совершил 24 сейва.

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