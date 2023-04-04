Вратарь «Аризоны» Просветов повторил антирекорд НХЛ по пропущенным голам для россиян

Российский голкипер «Аризоны Койотс» Иван Просветов пропустил восемь голов в матче Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Хоккеист повторил антирекорд НХЛ для российских вратарей, сообщает Quant Hockey.

Отмечается, что ранее только три отечественных голкипера пропускали по восемь шайб в одной встрече НХЛ. Это Николай Хабибулин (в 2010-м за «Эдмонтон Ойлерз» в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс»), Семён Варламов (в 2013-м за «Колорадо Эвеланш» в матче с «Эдмонтоном») и Сергей Бобровский (в 2018-м за «Коламбус Блю Джекетс» в матчах с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз»). В плей-офф восемь пропустил лишь Евгений Набоков (в 2002-м за «Сан-Хосе Шаркс» в матче с «Колорадо»).

Просветов провёл пять матчей в нынешнем регулярном чемпионате, в которых одержал три победы при 88,1% сейвов и коэффициенте надёжности 4,02.

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 8:1. Ворота гостей защищал российский голкипер Иван Просветов. Он совершил 24 сейва.