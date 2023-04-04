В Сочи пропал отец российского нападающего «Сочи» Матвея Мичкова

В Сочи пропал отец 18-летнего российского нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова, Андрей Владиславович Мичков, сообщает отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края.
51-летнего мужчину не могут найти со 2 апреля. К поискам также подключены правоохранительные органы.
Фото: «Лиза Алерт»
Напомним, Матвей Мичков выступает в аренде за «Сочи», права на него принадлежат СКА. В завершившемся регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ молодой нападающий провёл за южный клуб 27 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.
После завершения регулярки форвард отправился в МХЛ выступать за «Капитан». Мичков стал лучшим нападающим плей-ин, проведя две встречи серии с «Русскими Витязями», в которых забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи, набрав шесть очков при показателе полезности «+5». Матвей стал лучшим бомбардиром и снайпером плей-ин.
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