Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист RMNB — о 12-минутном штрафе Овечкина: Алекс превратил жизнь Гудроу в сущий ад

Журналист RMNB — о 12-минутном штрафе Овечкина: Алекс превратил жизнь Гудроу в сущий ад
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд прокомментировал 12-минутное удаление российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5).

«В воскресенье «Вашингтон Кэпиталз» снова проиграл, пропустив 5+ голов в шестой раз за последние 10 матчей. Их последняя неудача, поражение 2:5 во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс», привела к тому, что «Кэпс» стали нервничать в последние минуты, когда наступило ещё большее разочарование.

Капитан «Кэпиталз» Алекс Овечкин был выгнан со льда за 3.31 до конца, поскольку он решил провести свою последнюю смену, превратив жизнь Баркли Гудроу в сущий ад.

Гудроу применил силовой приём, попав Овечкину высоко и задев судью, когда суперзвезда вбросил шайбу в зону. По видео сложно разобрать, но звучит так, будто кто-то громко выкрикивает ругательства. Гудроу, вероятно, отплатил Овечкину за сильный и чистый хит в начале матча. Овечкин поднялся и покатился обратно в зону «Кэпиталз», чтобы найти Гудроу. Овечкин вытянул клюшку и ударил Гудроу по руке. Тут могли выкрикнуть ещё одно возможное ругательство.

Овечкин снова ударил Гудроу, когда тот пытался нанести бросок, мощно припечатав его в борт. Затем Ови следовал за форвардом «рейнджеров» по льду, как будто они были связаны верёвкой, совершая практически все грязные приёмы клюшкой, указанные в своде правил: удар клюшкой наотмашь, задержку соперника, толчки клюшкой и колющие удары. Больше всего мне понравился удар Овечкина по правой ягодице Гудроу.

В конце концов судья увидел достаточно и поднял руку, чтобы объявить нарушение в виде ударов клюшкой Овечкина. Как только прозвучал свисток, дающий «Рейнджерс» возможность сыграть в большинстве, Овечкин и Гудроу поехали вместе. Через несколько секунд к ним присоединился Том Уилсон, который хотел показать Гудроу собственную форму самосуда. Уилсон смог оттащить Гудроу от судей ровно настолько, чтобы они могли обменяться ударами в центре площадки. Среди хаоса Мартин Фехервари провёл свой первый бой в карьере с Нико Микколой.

Судьям потребовалось некоторое время, чтобы определить штрафы. Они решили дать Овечкину 10-минутное удаление вдобавок к его малому штрафу, выкинув российского форварда из игры. Овечкин саркастически аплодировал, уходя со льда», — приводит слова Оланда Russian Machine Never Breaks.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Материалы по теме
Видео
«Этого и следовало ожидать». Главный тренер «Вашингтона» — о 12 минутах штрафа Овечкина
Материалы по теме
«Он легитимизировал хоккей». Как Овечкин повлиял на свой вид спорта во всём мире
«Он легитимизировал хоккей». Как Овечкин повлиял на свой вид спорта во всём мире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023