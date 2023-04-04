Журналист RMNB — о 12-минутном штрафе Овечкина: Алекс превратил жизнь Гудроу в сущий ад

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд прокомментировал 12-минутное удаление российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5).

«В воскресенье «Вашингтон Кэпиталз» снова проиграл, пропустив 5+ голов в шестой раз за последние 10 матчей. Их последняя неудача, поражение 2:5 во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс», привела к тому, что «Кэпс» стали нервничать в последние минуты, когда наступило ещё большее разочарование.

Капитан «Кэпиталз» Алекс Овечкин был выгнан со льда за 3.31 до конца, поскольку он решил провести свою последнюю смену, превратив жизнь Баркли Гудроу в сущий ад.

Гудроу применил силовой приём, попав Овечкину высоко и задев судью, когда суперзвезда вбросил шайбу в зону. По видео сложно разобрать, но звучит так, будто кто-то громко выкрикивает ругательства. Гудроу, вероятно, отплатил Овечкину за сильный и чистый хит в начале матча. Овечкин поднялся и покатился обратно в зону «Кэпиталз», чтобы найти Гудроу. Овечкин вытянул клюшку и ударил Гудроу по руке. Тут могли выкрикнуть ещё одно возможное ругательство.

Овечкин снова ударил Гудроу, когда тот пытался нанести бросок, мощно припечатав его в борт. Затем Ови следовал за форвардом «рейнджеров» по льду, как будто они были связаны верёвкой, совершая практически все грязные приёмы клюшкой, указанные в своде правил: удар клюшкой наотмашь, задержку соперника, толчки клюшкой и колющие удары. Больше всего мне понравился удар Овечкина по правой ягодице Гудроу.

В конце концов судья увидел достаточно и поднял руку, чтобы объявить нарушение в виде ударов клюшкой Овечкина. Как только прозвучал свисток, дающий «Рейнджерс» возможность сыграть в большинстве, Овечкин и Гудроу поехали вместе. Через несколько секунд к ним присоединился Том Уилсон, который хотел показать Гудроу собственную форму самосуда. Уилсон смог оттащить Гудроу от судей ровно настолько, чтобы они могли обменяться ударами в центре площадки. Среди хаоса Мартин Фехервари провёл свой первый бой в карьере с Нико Микколой.

Судьям потребовалось некоторое время, чтобы определить штрафы. Они решили дать Овечкину 10-минутное удаление вдобавок к его малому штрафу, выкинув российского форварда из игры. Овечкин саркастически аплодировал, уходя со льда», — приводит слова Оланда Russian Machine Never Breaks.

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