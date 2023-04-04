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В СКА отреагировали на пропажу отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова

В СКА отреагировали на пропажу отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова
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СКА в официальном телеграм-канале отреагировал на пропажу отца 18-летнего нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Владиславовича Мичкова, в Сочи.

«В Сочи ведутся поиски отца Матвея Мичкова — нападающего СКА, выступавшего в нынешнем сезоне за ХК «Сочи» на правах аренды. По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», Андрей Мичков пропал 2 апреля, сейчас его местонахождение неизвестно.

Если кто-то обладает какой-то информацией, связаться с координаторами поиска можно по телефону горячей линии 8-800-700-5452.

СКА — одна семья. Верим, что всё закончится благополучно!» — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 апреля, стало известно, что в Сочи пропал отец 18-летнего российского нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова — Андрей Владиславович Мичков.

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