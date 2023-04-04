Олимпийский чемпион по хоккею: не признаю чемпионат мира без россиян, цирк и ничего больше
Поделиться
Бывший нападающий сборной Чехословакии Игорь Либа, завоевавший две медали на зимних Олимпийских играх и пять на чемпионатах мира, прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение национальной команды России и запрет Федерации хоккея Словакии вызывать в сборную игроков из КХЛ.
«Кто-нибудь действительно всё ещё наслаждается этой темой? Для чего это нужно? Это цирк и ничего больше. Я не признаю чемпионат мира без россиян. Это не чемпионат мира. Это не так!
Сейчас чемпионат мира по фигурному катанию проходил в Японии, но можно ли вообще говорить о спортивной вершине? Если там нет лучших, то, вероятно, нельзя. Это политика, политики решают всё, жаль говорить об этом», — приводит слова экс-нападающего Sport.cz.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 апреля 2023
-
13:17
-
13:13
-
12:59
-
12:49
-
12:29
-
12:16
-
11:55
-
11:41
-
11:33
-
11:14
-
10:50
-
10:30
-
10:16
-
09:54
-
09:27
-
09:02
-
08:40
-
08:32
-
08:10
-
08:00
-
08:00
-
07:50
-
07:48
-
07:30
-
07:27
-
07:17
-
07:14
-
06:58
-
06:38
-
06:36
-
06:31
-
06:18
-
05:55
- 3 апреля 2023
-
23:59
-
23:53
Партнерский контент