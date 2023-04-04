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Олимпийский чемпион по хоккею: не признаю чемпионат мира без россиян, цирк и ничего больше

Олимпийский чемпион по хоккею: не признаю чемпионат мира без россиян, цирк и ничего больше
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Бывший нападающий сборной Чехословакии Игорь Либа, завоевавший две медали на зимних Олимпийских играх и пять на чемпионатах мира, прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение национальной команды России и запрет Федерации хоккея Словакии вызывать в сборную игроков из КХЛ.

«Кто-нибудь действительно всё ещё наслаждается этой темой? Для чего это нужно? Это цирк и ничего больше. Я не признаю чемпионат мира без россиян. Это не чемпионат мира. Это не так!

Сейчас чемпионат мира по фигурному катанию проходил в Японии, но можно ли вообще говорить о спортивной вершине? Если там нет лучших, то, вероятно, нельзя. Это политика, политики решают всё, жаль говорить об этом», — приводит слова экс-нападающего Sport.cz.

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