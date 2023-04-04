«Ужасен без Капризова». Журналист The Athletic — об игре лидера «Миннесоты» Цуккарелло

Журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» поделился мнением об игре норвежского нападающего «Миннесоты Уайлд» Матса Цуккарелло во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4 Б). Форвард отыграл 20 минут 23 секунды (лучшее время в составе «дикарей» среди игроков атаки), отдал передачу, реализовал буллит в послематчевой серии и завершил встречу с показателем полезности «-1».
«У него была посредственная вторая половина матча. Он ужасен без Капризова», — говорится в сообщении.
Отметим, что после того, как Кирилл Капризов получил травму, Цуккарелло отыграл 12 матчей. В них форвард забросил всего две шайбы и отдал пять результативных передач. Всего на его счету 66 (22+44) очков в 75 встречах.
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