В ФХР прокомментировали гибель отца Матвея Мичкова
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Федерация хоккея России в официальном телеграм-канале прокомментировала известие о смерти отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Мичкова.
«В Сочи на 52-м году жизни погиб при невыясненных обстоятельствах Андрей Мичков — скаут системы сборных команд России, отец нападающего ХК «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича», — говорится в сообщении.
Напомним, права на Матвея Мичкова принадлежат СКА. Нападающий в ходе нынешнего сезона отправился в аренду в «Сочи». За южный клуб 18-летний форвард успел отыграть 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мичков забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.
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