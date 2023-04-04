Форвард «Амура»: есть обида на «Ак Барс» за упущенные четыре очка

19-летний форвард «Амура» Никита Гребёнкин рассказал о матчах плей-офф КХЛ и назвал фаворитов в финалах конференций.
«За плей-офф КХЛ слежу. Обязательно. Есть обида на Казань за упущенные четыре очка, но есть и понимание, что это самый мастеровитый и дисциплинированный клуб нашей конференции. Как зрителю мне больше нравится игра «Авангарда», особенно в большинстве. Но подозреваю, что «Ак Барс» соперника удушит.
Западный финал? ЦСКА — крутой клуб, действующий обладатель Кубка Гагарина. Даже в наших матчах с армейцами убеждался, что они могут сыграть по счёту и на мастерстве, где-то дать себе передышку, уйти в оборону. Большая команда на аритмии.
СКА — это не такие опытные ребята, там много молодых, их стихия — быстрые атаки. Предположу, что по ходу финала они будут раскатываться и прибавлять. Наверное, отдам в этой серии предпочтение Питеру. Мне ближе скоростной атакующий хоккей, в такой хоккей, кстати, играет не только СКА, но и родная «Магнитка». Этим клубам — мои симпатии», — приводит слова Гребёнкина Russia-Hockey.ru.
19-летний форвард провёл в регулярном сезоне за «Амур» 45 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков.
- 4 апреля 2023
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:42
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
-
15:25
-
15:11
-
15:10
-
14:48
-
14:27
-
14:03
-
13:44
-
13:17
-
13:13
-
12:59
-
12:49
-
12:29
-
12:16
-
11:55
-
11:41
-
11:33
-
11:14
-
10:50
-
10:30
-
10:16
-
09:54
-
09:27
-
09:02
-
08:40
-
08:32