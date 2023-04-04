Форвард «Металлурга» Кошелев в суде признался в даче взятки для уклонения от армии

Форвард «Металлурга» Семён Кошелев частично признал свою вину в инкриминируемых ему уголовных делах о даче взятки за уклонение от службы в армии и за поступление в вуз, сообщает «РИА Новости».

По данным следствия, он подкупил сотрудника районного военкомата Уфы, а также давал взятки при поступлении в местный вуз и прохождении сессии.

«Через Самигуллина (посредника) на определённую сумму договорился о поступлении в университет и получении военного билета. В университете преподавания не было. Частично признаю свою вину.

По вопросу военного билета перевёл 40 тысяч рублей Самигуллину, он обещал, что за эти деньги повестки не будут приходить. Вырыпаева (районного военкома) видел один раз, военную комиссию не проходил, медосмотра не было, но какой-то доктор задавал пару вопросов. Посредник говорил, что деньги отдаст Вырыпаеву, дошли ли до него, не знаю.

Университет не посещал совсем. Во время сессии посредник отправлял сообщение о внесении необходимой суммы, и я оплачивал. Фамилию преподавателя, который помогал мне, не помню. Она там директор», — заявил Кошелев в суде.

27-летний нападающий в регулярном сезоне провёл 49 матчей, в которых набрал 22 (12+10) очка. В плей-офф Кошелев сыграл девять встреч, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.