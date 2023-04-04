Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно возможное наказание Кошелева за дачу взятки для уклонения от службы в армии

Стало известно возможное наказание Кошелева за дачу взятки для уклонения от службы в армии
Аудио-версия:
Комментарии

Гособвинитель попросил суд в Уфе оштрафовать на 3 млн рублей нападающего «Металлурга» Семёна Кошелева за уклонение от службы в армии и обучение в вузе за взятки, сообщает «РИА Новости».

Защита хоккеиста просила суд при назначении наказания учитывать, что Кошелев имеет положительную характеристику, малолетнего ребёнка на иждивении и пришёл в правоохранительные органы с явкой с повинной.

«Кошелев активно способствовал раскрытию преступления, выявлению всех участников, совершил преступление впервые. Прошу по части дачи взятки за военный билет переквалифицировать на «покушение на дачу взятки», потому что военком не получал взятку. Прошу назначить мягкое наказание», — приводит слова адвоката «РИА Новости».

Судья Эльвира Якупова ушла в совещательную комнату, сказав, что приговор хоккеисту будет озвучен 5 апреля.

Материалы по теме
Форвард «Металлурга» Кошелев в суде признался в даче взятки для уклонения от армии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023