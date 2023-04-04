Вратарь «Торпедо» Кульбаков: Николай Хабибулин — ангел за стеклом

Голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков рассказал о работе с тренером вратарей нижегородского клуба Николаем Хабибулиным.

«Николай Хабибулин как тренер вратарей ни разу не ругал своих подопечных? Поговорить по игре – нет вопросов, но Николай Хабибулин ни разу не повысил голоса. Он как ангел стоял за стеклом около скамейки запасных и морально меня поддерживал. Я был во многих командах и знаю, какое давление могут оказывать. Не только руководство клуба, но и тренерский штаб. Но в «Торпедо», с Игорем Ларионовым, я думаю, никогда такого не будет, и благодаря тренерскому штабу и болельщикам, которые нас поддерживали не только дома, но и на выезде. Когда мы играли против «Динамо» в Москве, мы играли как будто дома. Это непередаваемо.

Хабибулин –это тот тыл, который позволил раскрепоститься и просто играть в хоккей. Это как отец стоит рядом. На любую тему, на любой вопрос ответит. Всегда рядом, всегда подскажет. Как и Игорь Николаевич, как и весь наш тренерский штаб. Поддержка во всём. Не только в хоккее, но и в обычной жизни.

Мы можем поулыбаться друг другу после некоторых моментов в игре. Можем также взглядом обсудить какой-то эпизод. Такое взаимопонимание между тренерским штабом и игроками, как в «Торпедо», сложно найти», — цитирует Кульбакова сайт КХЛ.

Напомним, «Торпедо» во втором раунде Кубка Гагарина уступило СКА со счётом 0-4 в серии.