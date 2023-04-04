Вратарь «Торпедо» Кульбаков: Николай Хабибулин — ангел за стеклом

Голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков рассказал о работе с тренером вратарей нижегородского клуба Николаем Хабибулиным.
«Николай Хабибулин как тренер вратарей ни разу не ругал своих подопечных? Поговорить по игре – нет вопросов, но Николай Хабибулин ни разу не повысил голоса. Он как ангел стоял за стеклом около скамейки запасных и морально меня поддерживал. Я был во многих командах и знаю, какое давление могут оказывать. Не только руководство клуба, но и тренерский штаб. Но в «Торпедо», с Игорем Ларионовым, я думаю, никогда такого не будет, и благодаря тренерскому штабу и болельщикам, которые нас поддерживали не только дома, но и на выезде. Когда мы играли против «Динамо» в Москве, мы играли как будто дома. Это непередаваемо.
Хабибулин –это тот тыл, который позволил раскрепоститься и просто играть в хоккей. Это как отец стоит рядом. На любую тему, на любой вопрос ответит. Всегда рядом, всегда подскажет. Как и Игорь Николаевич, как и весь наш тренерский штаб. Поддержка во всём. Не только в хоккее, но и в обычной жизни.
Мы можем поулыбаться друг другу после некоторых моментов в игре. Можем также взглядом обсудить какой-то эпизод. Такое взаимопонимание между тренерским штабом и игроками, как в «Торпедо», сложно найти», — цитирует Кульбакова сайт КХЛ.
Напомним, «Торпедо» во втором раунде Кубка Гагарина уступило СКА со счётом 0-4 в серии.
- 4 апреля 2023
-
18:15
-
18:05
-
17:54
-
17:46
-
17:35
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:42
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
-
15:25
-
15:11
-
15:10
-
14:48
-
14:27
-
14:03
-
13:44
-
13:17
-
13:13
-
12:59
-
12:49
-
12:29
-
12:16
-
11:55
-
11:41
-
11:33
-
11:14
-
10:50
-
10:30
-
10:16