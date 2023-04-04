Детский тренер Матвея Мичкова прокомментировал смерть отца хоккеиста

Детский тренер Матвея Мичкова Сергей Быков прокомментировал смерть отца хоккеиста, Андрея Мичкова.
«Это был порядочный человек, который заложил в Матвея хоккейные основы, благодаря которым он постигает такие высоты. В последние годы я с Андреем не так часто общался, но могу сказать, что это был очень хороший, правильный и добрый человек. Очень хорошо разбирался в хоккее и был настоящим духовным наставником для Матвея.
Андрей принимал прямое участие в подготовке сына. На льду и вне площадки он всегда закладывал в сына хорошую подготовку и дисциплину. Соболезную всей семье», — цитирует Быкова Sport24.
Сегодня, 4 апреля, появилась информация о том, что Андрей Мичков пропал без вести. Позже тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус.
- 4 апреля 2023
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