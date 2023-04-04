Новиков — о смерти отца Мичкова: сегодня в шоке всё хоккейное сообщество
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил соболезнования в связи со смертью отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Мичкова.
«Это трагедия. Самое страшное, что может произойти. Потеря близких. Я, когда услышал, был в шоке. Да и вообще, сегодня в шоке всё хоккейное сообщество не только в России, но и в НХЛ. Матвей же везде на слуху — к драфту готовится. А тут такая трагедия. Не нам сейчас это обсуждать, пусть этим занимается следствие», — цитирует Новикова RT.
Сегодня, 4 апреля, появилась информация о том, что Андрей Мичков пропал без вести. Позже тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус.
Ранее детский тренер Матвея Мичкова Сергей Быков прокомментировал смерть отца нападающего ХК «Сочи».
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