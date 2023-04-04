Стали известны составы СКА и ЦСКА на второй матч финала Запада Кубка Гагарина

Сегодня, 4 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт второй матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА. Счёт в серии — 1-0 в пользу москвичей.

Клубы объявили составы на сегодняшний матч. Игра начнётся в 19:30 мск. Напомним, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

Следующие игры в текущей серии розыгрыша Кубка Гагарина пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.