Стали известны составы СКА и ЦСКА на второй матч финала Запада Кубка Гагарина
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Сегодня, 4 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт второй матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА. Счёт в серии — 1-0 в пользу москвичей.
Клубы объявили составы на сегодняшний матч. Игра начнётся в 19:30 мск. Напомним, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.
Следующие игры в текущей серии розыгрыша Кубка Гагарина пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.
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