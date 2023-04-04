«Омские Ястребы» в серии буллитов вырвали победу у «СКА-1946» и ведут в серии — 2-0

В Омске на стадионе «Авангард» закончился второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местные «Омские Ястребы» принимали санкт-петербургский «СКА-1946». Победу по буллитам одержали хозяева 2:1. Счёт в серии — 2-0.
На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Денис Малов с передач Михаила Гуляева и Вячеслава Малова.
На восьмой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Егор Зеленов с передач Никиты Смирнова и Ивана Демидова.
В третьем периоде и овертайме команды обошлись без заброшенных шайб.
В серии буллитов лучше оказались «ястребы». Победный бросок на счету Тимура Муханова.
Таким образом, счёт в серии 2-0 в пользу омичей. Следующий матч пройдёт 7 апреля. Команды сыграют в Санкт-Петербурге.
- 4 апреля 2023
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