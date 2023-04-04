Дементьев — о смерти отца Мичкова: желаю Матвею принять этот вызов с достоинством

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил соболезнования в связи со смертью отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Мичкова.
«Грустные новости. Никому не пожелаешь такого развития событий. К сожалению, все мы под богом ходим, и смерть близких людей – часть нашей жизни. Я желаю Матвею и его семье принять этот вызов с достоинством и продолжать жить, чтобы на небесах отец смог радоваться успехам сына, у которого большие перспективы в хоккее», – приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
Сегодня, 4 апреля, появилась информация о том, что Андрей Мичков пропал без вести. Позже тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус.
Напомним, права на Матвея Мичкова принадлежат СКА. Нападающий в ходе нынешнего сезона отправился в аренду в «Сочи». За южный клуб 18-летний форвард успел отыграть 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мичков забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.
- 4 апреля 2023
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