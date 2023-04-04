Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игроки «Вашингтона» Оши и ван Римсдайк пропустят гостевой матч с «Монреалем»

Игроки «Вашингтона» Оши и ван Римсдайк пропустят гостевой матч с «Монреалем»
Комментарии

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» – защитник Тревор ван Римсдайк и форвард Ти Джей Оши – пропустят гостевой матч с «Монреаль Канадиенс», сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере» со ссылкой на главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта.

Напомним, игроки пропустили прошлый матч клуба с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5). Ван Римсдайк и Оши пропустят матч из-за травмы верхней части тела.

«Вашингтон Кэпиталз» после 77 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 77 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль Канадиенс» располагается на предпоследнем, 15-м месте в таблице Востока и лишился шансов на попадание в плей-офф. Игра между командами состоится в ночь на 7 апреля в 2:00 мск.

Материалы по теме
Три хоккеиста «Вашингтона» пропустят матч с «Нью-Йорк Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023