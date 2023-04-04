Плющев: на лавке «Ак Барса» не только Радулов клюшки ломает — дурной пример заразителен

Бывший тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев рассказал о второй встрече казанцев с «Авангардом» (2:3) в рамках финала Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.

«Последняя игра казанцев меня просто удивила. Особенно после того, как они «вытащили» первый матч. Казалось, психологическое преимущество теперь на стороне «Ак Барса», они будут играть весело и легко, «Авангард» должен был «зажаться» и бояться ошибиться. Но произошло всё ровным счётом наоборот. Я вообще не понял, во что играл два периода «Ак Барс». При своих болельщиках. Проигрывали 0:3. Для меня эта игра оставила больше вопросов, чем ответов, и чем теперь завершится серия, я даже не знаю.

Очень странно выглядела команда хозяев. И потенциал у «Ак Барса» есть. Я, повторюсь, не понял, во что они играли. Покатались-покатались два периода, потом поняли, что что-то не так, забегали. Это ненормально для команды, которая ставит перед собой серьёзные задачи в плей-офф. Так выходить на игру с принципиальным соперником, а Омск — всегда принципиальный соперник для Казани, нельзя.

Радулов пытался что-то поменять: драками, криками, своей манерой лезть в гущу событий? Там на лавке у «Ак Барса» не только он клюшки ломает, борта бьёт. Дурной пример заразителен. Вместо того чтобы показать свой класс на льду — а в Казани много классных игроков — хозяева сыграли очень невнятно. И лично у меня нет этому объяснения», — цитирует Плющева «РБ Спорт».

Третий матч в финальной серии Востока состоится завтра, 5 апреля, в Омске и начнётся в 16:30 мск.