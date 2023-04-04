«Чайка» во втором матче полуфинала МХЛ победила «Локо» и удвоила преимущество в серии

В Ярославле на стадионе «Локомотив» закончился второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Локо» принимал нижегородскую «Чайку». Победу со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 2-0 в пользу нижегородцев.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода счёт в матче открыл Егор Сурин с передачи Ильи Роговского.

На шестой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Василий Атанасов с передач Никиты Артамонова и Александра Пелевина. Менее чем через две минуты вывел гостей вперёд Александр Пелевин с передачи Матвея Уткина. На девятой минуте периода счёт 3:1 сделал Егор Виноградов. На 13-й минуте третьего периода сократил отставание до минимума Егор Сурин с передач Максима Мальцева и Ильи Роговского.

Следующий матч состоится в Нижнем Новгороде 7 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.