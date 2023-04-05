Расписание матчей плей-офф КХЛ 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, пройдёт третий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
«Авангард» в Омске примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 16:30 мск. В первом матче казанцы уверенно лидировали по ходу встречи 2:0, однако «ястребам» удалось сравнять счёт за три секунды до конца третьего периода. В овертайме лучше оказались хозяева — 3:2. Во второй встрече «ястребы» взяли реванш, ведя в матче 3:0, однако позволив казанцам забить дважды. Таким образом, счёт в серии равный — 1-1.
Напомним, казанцы последовательно обыграли в предыдущих раундах «Нефтехимик» и «Адмирал» в шести матчах. Омичи в первом раунде справились в пяти матчах с «Сибирью» и всухую обыграли магнитогорский «Металлург» — 4-0.
Следующие матчи в серии состоятся 7, 9, и, в случае необходимости — 11, 13 апреля 2023 года.
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