Бизнесмен Потанин высказался о создании хоккейного клуба ВХЛ в Норильске

Президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин прокомментировал создание хоккейной команды ВХЛ в Норильске.

«Раз так всё хорошо пошло в Норильске с хоккеем, похоже, что городу пора иметь свой профессиональный клуб. Да? Да. Спасибо.

Теперь назад дороги нет, ведь однозначно, что эти слова – хорошо и давно обдуманное решение. С появлением профессиональной команды развитие хоккея в Норильске получит новый сильнейший импульс. В первую очередь это касается собственной школы детско-юношеского хоккея», — приводит слова Потанина «Комсомольская правда».

В сезоне-2022/2023 в ВХЛ выступали 26 команд. Действующим обладателем Кубка Петрова является тюменский «Рубин».

Напомним, 2 апреля Вячеслав Фетисов заявил, что спонсором новой команды станет компания «Норильский никель».