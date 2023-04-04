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Бизнесмен Потанин высказался о создании хоккейного клуба ВХЛ в Норильске

Бизнесмен Потанин высказался о создании хоккейного клуба ВХЛ в Норильске
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Президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин прокомментировал создание хоккейной команды ВХЛ в Норильске.

«Раз так всё хорошо пошло в Норильске с хоккеем, похоже, что городу пора иметь свой профессиональный клуб. Да? Да. Спасибо.

Теперь назад дороги нет, ведь однозначно, что эти слова – хорошо и давно обдуманное решение. С появлением профессиональной команды развитие хоккея в Норильске получит новый сильнейший импульс. В первую очередь это касается собственной школы детско-юношеского хоккея», — приводит слова Потанина «Комсомольская правда».

В сезоне-2022/2023 в ВХЛ выступали 26 команд. Действующим обладателем Кубка Петрова является тюменский «Рубин».

Напомним, 2 апреля Вячеслав Фетисов заявил, что спонсором новой команды станет компания «Норильский никель».

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