Результаты матчей плей-офф КХЛ 4 апреля, турнирная сетка
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4 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.
В Санкт-Петербурге прошёл второй матч в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. СКА принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии равный – 1-1.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Светлаков (Слепышев, Диц) – 16:17 (5x3) 1:1 Зыков (Ожиганов, Жафяров) – 34:31 (5x4) 2:1 Воробьёв (Никишин, Хайруллин) – 48:39 (5x5)
Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.
Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада.
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