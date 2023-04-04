Результаты матчей плей-офф КХЛ 4 апреля, турнирная сетка

4 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.

В Санкт-Петербурге прошёл второй матч в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. СКА принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии равный – 1-1.

Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада.