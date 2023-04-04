Сергей Фёдоров назвал причины поражения ЦСКА в матче со СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог матча со СКА (1:2).

«Хорошая быстрая игра, соперника с победой. Имели все шансы тоже забить вовремя и не пропустить то, что пропустили. Хороший опыт получили, едем в Москву, готовимся там, ждём голов.

Это были не совсем одинаковые игры. Моментами, наверное, так кажется, но мне ничего никогда не кажется. Точно знаю, это была другая игра, хотя были похожие моменты.

Не думаю, что пропуск двух шайб после своего гола – это тенденция. Но то, что мы пропускаем ненужные голы после наших же действий с шайбой, здесь мы должны подкорректировать, как правильно распоряжаться с шайбой.

Поменялся ли СКА с прошлого финала Запада? В основном вижу тех же ребят, что и в прошлом году. Состав плюс-минус тот же, игра стала более интенсивной и быстрой. Это талантливая, хорошая команда, которая любит играть с шайбой. Все ингредиенты там, только немного лучше. СКА прибавил в физике в серии с ЦСКА? В сегодняшней игре было много столкновений, не скажу, сколько мы сделали таких эпизодов, а сколько СКА. Но игра была от ножа, в тело, достаточно чистая, все старались играть. Каждое удаление на вес золота, отличная игра в этом плане», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.