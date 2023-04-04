Артюхин: понравилось, как СКА изменил игру

Экс-форвард СКА и ЦСКА Евгений Артюхин прокомментировал победу петербуржцев во втором матче серии с ЦСКА (2:1).

«Очередной хороший матч в исполнении обеих команд, здорово играли вратари. СКА был более настойчивым и акцентированным у чужих ворот и победил заслуженно. Можно было и избежать нервной концовки, хозяева в третьем периоде упустили два стопроцентных момента, когда оставалось только попасть с пятака. Но в то же время мне понравилось, как СКА изменил игру после позавчерашней встречи: петербуржцы стали действовать намного жёстче, выиграли очень много силовой борьбы, забрали много ничейных шайб. Все привыкли, что это козырь ЦСКА, а сегодня москвичей побили их же оружием. Думаю, справедливо, что серия переезжает в Москву при равном счёте, по тому, что мы видели, хозяева явно не должны были уступать в двух играх подряд», — сказал Артюхин «Чемпионату».