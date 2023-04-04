Р. Ротенберг: спасибо, что сравниваете с Гвардиолой. Следим за ним

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над ЦСКА (2:1) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина рассказал про сравнение с наставником футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
«Спасибо, что сравниваете нас с таким замечательным тренером, как Гвардиола. Следим за Гвардиолой, особенно когда он был в «Барселоне». Игра в короткий пас, друг под друга, мы всё это понимаем. Да, бывают ошибки, не бывает игр без ошибок. Учтём и в следующей игре уберём ошибки, в этом ключ к победе. Будем дальше работать по нашей системе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.
- 4 апреля 2023
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