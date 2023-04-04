«Коламбус» продлил контракт с Егором Чинаховым

«Коламбус Блю Джекетс» продлил контракт с нападающим Егором Чинаховым на один год, сообщает официальный сайт клуба. Сумма соглашения составляет $ 800 тыс.
Напомним, 22-летний нападающий пропустил два с лишним месяца из-за растяжения связок голеностопа. Травму он получил в декабре прошлого года в самом начале матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Егор не выходил на лёд в официальных матчах с 20 декабря 2022 года. В конце февраля клуб вывел нападающего из списка травмированных.
«Егор заметно улучшил свою игру в этом сезоне, несмотря на то что за последние несколько месяцев пропустил много времени из-за травмы. Он талантливый игрок с желанием совершенствоваться, и мы очень рады его будущему в «Блю Джекетс», — заявил генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен.
В 30 матчах текущего сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6».
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