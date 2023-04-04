Роман Ротенберг высказался о трагической гибели отца Матвея Мичкова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над ЦСКА (2:1) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина высказался о трагической гибели отца Матвея Мичкова, Андрея Мичкова.
«Я лично очень близко общался с отцом Мичкова ещё до того, как он перешёл в СКА. Много обсуждали, как он тренировал Матвея, как готовился, как вышел на такой уровень. Он работал в нашем клубе, помогал, был нашим аналитиком. Это печальная новость, наши соболезнования. Мы во всём поможем семье Мичкова – маме, брату, Матвею. Мы очень расстроены этими новостями, будем всячески помогать семье», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сегодня, 4 апреля, появилась информация о том, что Андрей Мичков пропал без вести. Позже тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус.
- 4 апреля 2023
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