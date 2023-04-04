«Оттава» впервые в сезоне вызвала Соколова из АХЛ, он лучший бомбардир фарм-клуба

«Оттава Сенаторз» вызвала Егора Соколова в основной состав из АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний российский форвард является лучшим бомбардиром «Бельвиль Сенаторз» – фарм-клуба «Оттавы». Соколов набрал 55 (19+36) очков при показателе полезности «-19» в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

В прошлом сезоне нападающий сыграл восемь матчей за «Оттаву», в которых результативными действиями не отметился.

На молодёжном чемпионате мира 2020 года Егор стал серебряным призёром, уступив в финале сборной Канады со счётом 3:4.

«Оттава Сенаторз» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 80 очков после 77 матчей. В следующей игре клуб из столицы Канады сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз» 5 апреля.