«Оттава» впервые в сезоне вызвала Соколова из АХЛ, он лучший бомбардир фарм-клуба
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«Оттава Сенаторз» вызвала Егора Соколова в основной состав из АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.
22-летний российский форвард является лучшим бомбардиром «Бельвиль Сенаторз» – фарм-клуба «Оттавы». Соколов набрал 55 (19+36) очков при показателе полезности «-19» в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
В прошлом сезоне нападающий сыграл восемь матчей за «Оттаву», в которых результативными действиями не отметился.
На молодёжном чемпионате мира 2020 года Егор стал серебряным призёром, уступив в финале сборной Канады со счётом 3:4.
«Оттава Сенаторз» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 80 очков после 77 матчей. В следующей игре клуб из столицы Канады сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз» 5 апреля.
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