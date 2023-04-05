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«Флорида» обыграла «Баффало», одержав четвёртую победу подряд

«Флорида» обыграла «Баффало», одержав четвёртую победу подряд
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт на девятой минуте встречи усилиями Дилана Козенса, выведщего «Баффало» вперёд. На 16-й минуте благодаря голу Аарона Экблада «Флорида» сравняла счёт. Решающий гол в матче забил Мэттью Ткачук на старте третьего периода.

«Флорида» одержала четвёртую победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги подряд. «Баффало» потерпел второе поражение в последних пяти встречах.

В следующем матче «Флорида» дома сыграет с «Оттавой», а «Баффало» — на выезде с «Детройтом».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Далин, Томпсон) – 08:58 (5x4)   1:1 Экблад (Монтур, Барков) – 15:47 (5x4)   2:1 Ткачук (Монтур, Лунделль) – 40:59 (5x5)
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