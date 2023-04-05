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Андрей Кузьменко стал шестым российским игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне НХЛ

Андрей Кузьменко стал шестым российским игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду проиграл «Сиэтл Кракен». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе хозяев результативной передачей отметился нападающий Андрей Кузьменко, который набрал 70-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. В активе Андрея стало 70 (37+33) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 27-летний форвард стал шестым российским игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне НХЛ.

Ранее из россиян подобной отметки достигли нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (106), форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (87), нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (80), форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (74) и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (73).

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