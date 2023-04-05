В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

«Флорида Пантерз», в свою очередь, принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Таким образом, «Питтсбург» покинул зону плей-офф НХЛ. Теперь команда занимает девятое место в Западной конференции, а отрыв от «Флориды» составляет всего одно очко. Такой же отрыв и от «Нью-Йорк Айлендерс», который расположился на восьмом месте.

«Питтсбург» потерпел третье поражение в пяти последних играх. «Флорида» одержала четвёртую победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.