Клод Жиру повторил достижение Алексея Яшина в «Оттаве»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Оттаву Сенаторз». Матч состоялся в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе гостей одной заброшенной шайбой отметился нападающий Клод Жиру, для которого этот гол стал 30-м в нынешнем сезоне НХЛ. Жиру — третий хоккеист в истории «Оттавы», которому удалось забросить 30 шайб в дебютном сезоне за команду. До него это делали российский нападающий Алексей Яшин (30 в сезоне-1993/1994) и Дэни Хитли (50 в сезоне-2005/2006), которому и принадлежит клубный рекорд в данной номинации.

В нынешнем сезоне 35-летний Жиру принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и сделал 43 результативные передачи при показателе полезности «+6» и 32 минутах штрафного времени.