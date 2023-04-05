Три очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» добиться победы над «Лос-Анджелесом»
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На Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кингз» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (1:3).
Главным героем встречи стал немецкий центральный нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль, оформивший гол и две результативные передачи.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 31:30 (5x4) 1:1 Арвидссон (Мур) – 50:26 (5x5) 1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 52:40 (5x4) 1:3 Нурс (Драйзайтль) – 58:24 (en)
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