Три очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» добиться победы над «Лос-Анджелесом»

На Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кингз» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (1:3).

Главным героем встречи стал немецкий центральный нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль, оформивший гол и две результативные передачи.