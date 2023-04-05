И. Воробьёв: лидеры «Авангарда» проявили себя лучше наших лидеров. Это факт
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Тренер Илья Воробьёв, который по окончании этого сезона покинет магнитогорский «Металлург», признал справедливость поражения уральского клуба в серии второго раунда Кубка Гагарина от омского «Авангарда» (0-4).
«Проигрывали и выигрывали всегда вместе, командой. Конечно, ждали от ребят большего. Но не только от иностранцев.
Жёсткая критика Ласькова в адрес Голдобина? Не хочу останавливаться на персоналиях. Скажу, что лидеры «Авангарда» во втором раунде плей-офф проявили себя лучше наших лидеров, это факт. Не собираюсь никого упрекать, но ведущие хоккеисты соперника действительно сыграли сильнее», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Читайте полное интервью с Ильёй Воробьёвым на «Чемпионате»:
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