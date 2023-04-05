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И. Воробьёв: скорости в КХЛ стали другими, хоккей поменялся

И. Воробьёв: скорости в КХЛ стали другими, хоккей поменялся
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Тренер Илья Воробьёв, который по окончании этого сезона покинет магнитогорский «Металлург», рассказал, как изменился хоккей в КХЛ за последнее время.

«Хоккей в КХЛ? Конечно, скорости стали другими, много силовой борьбы, хоккей поменялся.

Кстати, по скорости мы в регулярном чемпионате делали статистику по играм. На каком-то моменте у «Торпедо» она была повыше, а в остальном – у «Металлурга». Не всегда получалось убегать в прямую контратаку и пользоваться своими козырями, как было в прошлом году. Команды стали намного лучше возвращаться из атаки в оборону», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, «Металлург» вылетел из текущего розыгрыша Кубка Гагарина, всухую уступив в серии омскому «Авангарду» (0-4) во втором раунде.

Читайте полное интервью с Ильёй Воробьёвым на «Чемпионате»:

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