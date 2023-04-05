Маккиннон прокомментировал преодоление отметки в 100+ очков в регулярке впервые в карьере

Звёздный центрфорвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал своё новое достижение в карьере в НХЛ.

Напомним, в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ), который прошёл этой ночью, Маккиннон набрал 3 (2+1) очка, доведя число своих очков в текущем регулярном чемпионате до 100 (36+64). Это первый раз в карьере канадца, когда он набирает 100 и более очков в пределах одного регулярного чемпионата.

«Множество замечательных игроков в этой команде очень помогли мне. Не буду перечислять имена, но все они очень помогали мне в течение сезона. Так что это определённо здорово», — приводит слова Маккиннона NHL.com.

Также форвард «лавин» стал седьмым хоккеистом в этой регулярке, которому удалось достигнуть данной отметки. Ранее её преодолели капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (147), его одноклубник Леон Драйзайтль (123), нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (106), форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (103), нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук (103) и форвард «Далласа» Джейсон Робертсон (101).