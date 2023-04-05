Лучший бомбардир «Йокерита» в регулярном чемпионате КХЛ-2016/2017 завершил карьеру
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Датский нападающий «Йокерита» Петер Регин объявил о завершении игровой карьеры.
Регин стал первым иностранным капитаном «Йокерита». За годы участия финского коллектива в КХЛ датчанин провёл в лиге шесть сезонов, в одном из которых (2016/2017) стал лучшим бомбардиром своей команды в регулярном чемпионате.
«Да, я принял решение о завершении карьеры. Этот сезон стал для меня последним. Считаю, что добился и достиг как игрок всего, чего мог», — сказал Регин в эфире датского телеканала TV2 Sport.
Всего за время выступлений в КХЛ Петер Регин сыграл 294 матча и набрал 191 (68+123) очко.
Напомним, после начала военных действий на Украине в феврале прошлого года «Йокерит» объявил о выходе из КХЛ. Клуб выступал в лиге с сезона-2014/2015.
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