Салливан: мы продолжим бороться за плей-офф, мы ещё в игре

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5).

«Мы смотрим на игру, которая у нас перед глазами. Мы разочарованы сегодня. Мы не добились нужного результата. Мы играли недостаточно хорошо. Нас полностью переиграли. Всё, что мы можем сделать, это проанализировать всё, что произошло, и постараться сделать выводы перед следующей игрой. Мы продолжим бороться. Мы ещё в игре (за место в плей-офф. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Салливана NHL.com.

«Питтсбург» имеет 86 очков и занимает пятое место в таблице Столичного дивизиона НХЛ, продолжая борьбу за плей-офф. «Дэвилз» со 106 очками там же располагаются на второй строчке.