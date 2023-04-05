The Athletiс: Паризе не намерен завершать карьеру после этого сезона

38-летний нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Зак Паризе не планирует завершать профессиональную карьеру, сообщил обозреватель издания The Athletic Кевин Курц в социальных сетях.
«Зак Паризе сказал мне сегодня, что хочет продолжить играть после этого сезона. Неудивительно, но тем не менее это достойно новости, поскольку этим летом ему исполнится 39», — написал Курц.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Паризе сыграл в 78 матчах, в которых набрал 32 (21+11) очка при показателе полезности «+8» и 16.09 среднего игрового времени.
На данный момент «Нью-Йорк Айлендерс» занимает четвёртое место в таблице Столичного дивизиона НХЛ, имея в своём активе 87 очков.
Также в своей карьере в сильнейшей лиге мира Паризе играл за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Миннесоту Уайлд».
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