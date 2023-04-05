«Авангард» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 16:30

Сегодня, 5 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» «Авангард» сыграет с «Ак Барсом» в третьем матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.
Матч начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
На данный момент счёт в серии равный — 1-1. В двух первых матчах в Казани команды обменялись победами с одинаковым счётом 3:2, с той лишь разницей, что казанцы в первом матче сделали это в овертайме.
В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встретятся между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды встречались между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.
- 5 апреля 2023
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