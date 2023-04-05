Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 16:30

«Авангард» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 16:30
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» «Авангард» сыграет с «Ак Барсом» в третьем матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Матч начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
05 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент счёт в серии равный — 1-1. В двух первых матчах в Казани команды обменялись победами с одинаковым счётом 3:2, с той лишь разницей, что казанцы в первом матче сделали это в овертайме.

В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встретятся между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды встречались между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.

Материалы по теме
Спящие коты. «Авангард» обыграл пассивный «Ак Барс», не напрягаясь
Спящие коты. «Авангард» обыграл пассивный «Ак Барс», не напрягаясь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023